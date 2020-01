"Falta estrategia federal contra inseguridad": Ricardo Ortiz

Irapuato.- La situación crítica que enfrenta el Guanajuato por la inseguridad amerita una intervención a gran escala, señaló el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, pues se carece de una estrategia efectiva.

Enfatizó que cuando se empiezan a abatir delincuentes, se recrudece la violencia, sin embargo, confió en que la violencia irá a la baja, cuando se logre concretar la estrategia.

Ortiz Gutiérrez dijo que hay ejemplos exitosos de intervenciones a gran escala, poniendo de ejemplo a entidades como Michoacán, Chihuahua y el plan efectuado en la Comarca Lagunera, que lograron bajar los índices de violencia.

Estamos en una situación crítica en el Estado que amerita una intervención ya a gran escala, como se hizo en otros estados que lograron salir adelante (...) me parece que a las palabras hay que ponerles acción y que López Obrador, si está reconociendo el problema, ahora que haga lo necesario, aquí no debemos evadir la responsabilidad”, destacó Ortiz Gutiérrez.

Tras los ataques que se han dado en Irapuato durante el mes de enero, que sobrepasan las 70 víctimas por homicidio, Ortiz Gutiérrez enfatizó que el problema debe atenderse sin “echarse” la bolita entre órdenes de Gobierno, pues la Policía Municipal ha hecho la parte que le corresponde.

Ojalá que encontremos los mecanismos para atender la situación de manera directa y efectiva, urge el Plan Guanajuato”, refirió el presidente municipal.

Comentó que la coordinación, que se hace directamente en el municipio sí es la adecuada pues da resultados, pero no así la estrategia, ya que no el Gobierno Federal no muestra acciones frontales para ir contra la delincuencia organizada.

El Alcalde indicó que los hechos donde se han dado víctimas colaterales lastiman, pues cada vez los ataques son más salvajes y con saña, lo cual no puede ser entendible.

Hacer el llamado a todos los que participamos en esto, corporaciones, Estado, Municipio, no sólo el Estado de Guanajuato, los colindantes también tienen mucho que ver, el que dejemos de lado el tema de las confrontaciones y que veamos que el enemigo es la delincuencia”, reiteró Ricardo Ortiz.

Asimismo, agregó que el operativo del martes, en el que lograron rescatar a un empresario que había sido privado de su libertad, es una muestra de que la Policía Municipal está perfeccionando su actuar y da resultados.

Seguramente cuando tengamos más elementos, los drones, el helicóptero, tendremos que seguir siendo eficientes, dentro de todo este esquema de inseguridad, yo aplaudo la labor de Seguridad Pública, que es insuficiente sí, pero me parece que están haciendo su mejor esfuerzo”, puntualizó el alcalde.

jrosales@am.com.mx