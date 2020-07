Falta que el INE defina licencias para reelección

El Congreso de la Unión no definió si los legisladores federales que busquen la reelección deberán o no pedir licencia, será el INE el que tendrá que hacerlo.

A diferencia de la reciente reforma electoral de Guanajuato, en la que sí quedó establecido que los alcaldes y diputados locales que aspiren a reelección no están obligados a pedir licencia para hacer campaña, en lo federal está en el aire, señaló el coordinador de los diputados federales del PAN, Jorge Arturo Espadas Galván.

Ahora el INE tendrá que establecer reglas generales, de fondo lo que se tiene que definir es la licencia o no licencia, y el Tribunal Electoral ha resuelto de chile, mole y manteca, un día dice que sí se puede, otro que no, en el caso de Guanajuato hubo sentencias del Tribunal en el sentido de que no se debería pedir licencia”, explicó.