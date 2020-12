Familiares de desaparecidos deben enviar escrito al Gobierno Federal para ser atendidos

Irapuato.- Los familiares de los 5 jóvenes desaparecidos el pasado 8 de diciembre en el Barrio de Santa Anita en Irapuato deberán enviar un escrito al Gobierno Federal para ser atendidos y solicitar el apoyo para encontrar a sus seres queridos.

En días pasados, dieron a conocer que buscaban una audiencia con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en una de sus conferencias mañaneras, para exponer su caso.

Sin embargo, el área de Atención Ciudadana del Presidente les informó que no podían atenderlos de esta manera, al permanecer en Semáforo Rojo ante la pandemia de la COVID-19.

Lo anterior, ante la poca respuesta que han obtenido de la investigación que realiza la Fiscalía General del Estado, en torno a la desaparición de los jóvenes irapuatenses.

Emilio Arroyo Servín, familiar de uno de los jóvenes, indicó que al tomar la denuncia, el personal de Gobierno Federal le indicó la dirección a la que deben mandar la petición de audiencia, ya sea con el Presidente de la República o con algún funcionario federal que pueda tomar el tema.

Apuntaron la denuncia, la capturaron, pero me dijeron que mandara un escrito para hacerlo formal, porque definitivamente no nos iban a atender por Semáforo Rojo (...) tengo que hacer el escrito donde redacto todos los hechos y que no me están dando los resultados”, dijo.

Arroyo Servín indicó que al ser pocas personas las que acudirían a la mañanera, no tendrían oportunidad de ser escuchados, por lo que buscan programar una cita formal con las autoridades.

Destacó que en el escrito, dirigido al Presidente de la República, deben narrar los hechos de la desaparición de los jóvenes, reflejar que la Fiscalía del Estado no ha dado información contundente, escribir el nombre de los involucrados en la búsqueda y adjuntar las firmas de los interesados en el caso.

Agregó que a más tardar, este 31 de diciembre estarían enviando el escrito al Gobierno Federal, a fin de que a principios del 2021 les den la atención que buscan.

Si no me dan respuesta, yo pienso que si vamos a tener que ir, pero una masa considerable de gente, ir 20 o 30 gentes, porque uno, dos o cinco, no nos van a hacer caso, en caso de que no de atención al escrito que voy a mandar al Presidente, me siento confiado en eso”, finalizó.