Por planes a futuro y estabilidad económica, parejas deciden tener menos hijos

León, Guanajuato.- Por estabilidad económica y por planes que tienen a futuro, Pamela Rodríguez compartió que ella y su esposo Juan decidieron sólo tener dos hijos: Natalia de 10 y Diego de 2 años.

En Guanajuato, las familias cada vez son más pequeñas, pues el promedio de hijos que tiene una mujer en el estado bajó en los últimos 20 años de 2.9 a 2.2, según datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.

A nivel nacional, Guanajuato se ubica en el noveno lugar, le siguen los estados de Puebla, Sinaloa, Tabasco, Hidalgo y Veracruz, donde también este promedio es de 2.2 hijos por mujer.

Atarjea (3.2), Xichú (3.2), Ocampo (2.8), Jerécuaro (2.8), San Felipe (2.7), Santa Catarina (2.7), Victoria (2.7), San Diego de la Unión (2.7), Tierra Blanca (2.7) y Manuel Doblado (2.6) son los municipios con los promedios más altos.

Mientras que las ciudades con el menor promedio son Santa Cruz de Juventino Rosas, Cortazar, Apaseo el Grande, Uriangato y Salamanca, todas con un promedio del 2.2.

Así como Irapuato con 2.1; y León, Guanajuato, Celaya y Moroleón con 2.0.

Según el INEGI, en Guanajuato el promedio de hijos que tenía una mujer en el año 2000 era de 2.9; en 2010 de 2.5; y en 2020 de 2.2.

Tienen menos hijos en CDMX

A nivel nacional, el promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años y más es de 2.1.

Las entidades con el mayor promedio de hijos son Guerrero y Zacatecas con un 2.5 cada una; la Ciudad de México y Quintana Roo son las de menor, 1.6 y 1.8, respectivamente.

"Nada más me voy a quedar con dos"

Pamela confesó que al inicio de su matrimonio tenía en mente sólo tener un solo bebé, 5 años después cambió de idea y decidió tener el segundo.

"La verdad siento que ya nada más me voy a quedar con dos niños porque nuestra economía es lo que nos permite y porque quiero tiempo para estar con mi esposo. Mi hija ya está más grande y ya no requiere de toda mi atención como mi hijo más pequeño de dos años.

Cuando decidimos ser papás tomamos en cuenta ya estar casados, tener nuestra casa, amueblarla. Íbamos a viajar y después vendrían los hijos, pero no nos cuidamos lo suficiente y me embaracé el mismo año que me casé", platicó.

Pamela recordó que a pesar de que su primer bebé no fue planeado, ella y su esposo tenían los suficientes recursos económicos para poder recibir a Natalia y brindarle una buena calidad de vida, "y cuando planeamos nuestro segundo bebé ya estábamos más estables económicamente", agregó.

Para Juan y Pamela, el dinero no lleva a la felicidad pero es necesario para ofrecerles a sus hijos una buena calidad de vida, por lo que, aunque todavía son niños decidieron que cada uno de sus pequeños tenga su propia recámara.

Pamela no creció en una familia numerosa, tiene dos hermanas, Mónica de 42 años y Viridiana de 38, también mamás.

"He notado que con el paso de los años cada vez las familias son más pequeñas, siento que está bien porque tener más de dos hijos sin una estabilidad emocional y económica perjudica a toda la familia.

No me imagino teniendo más hijos por la situación económica y con los planes que tengo para un futuro, no porque me estorben, simplemente porque quisiera hacerlos con mi esposo, en pareja y sé que mis hijos van a vivir su vida", expresó.