Festival de cine es un negocio privado; haremos otro: Navarro

GUANAJUATO, Gto.- El alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, señaló que el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) del que la capital ya no será sede, “es un negocio particular”, y reiteró que el Municipio tendrá este año su propio evento.

"Son fechas (en verano que normalmente se realiza el GIFF, aunque esta vez será en septiembre) que Guanajuato capital está lleno de turistas y aunque digan que el festival es para todos, es un evento de un particular, es un negocio de un privado.

“Y lo que pretendemos es que más gente de Guanajuato capital y turistas puedan tener acercamiento al cine, de todas las clases sociales, y el tema de la alfombra roja y muchos eventos eran muy selectivos, no eran para todos, aunque digan que sí”, declaró el Presidente Municipal a medios en la ciudad de León, donde acudió para participar en una conferencia de prensa para el anuncio del NACAM Rally.

No se trata de que el Gobierno tenga el control del evento, dijo, pero sí que pueda haber una mayor participación de la sociedad civil en su planeación y realización.

“No podemos darle un millón o millón y medio de pesos pero le prestamos la ciudad, estamos a sus órdenes con Servicios Municipales, Seguridad Pública, pero no pudimos ponernos de acuerdo, el año que entra si nos ponemos de acuerdo va”.

La 24 edición del GIFF se realizará del 17 al 26 de septiembre en León, Irapuato y San Miguel de Allende, y, por primera vez, Guanajuato capital no será sede.

Harán su festival

Agregó que desde que era legislador local desde la Comisión de Turismo y el secretario de Turismo entonces, Fernando Olivera, se planteó al GIFF mover las fechas para que se realizara en temporada baja para el turismo, y no hubo eco.

Aunque este año sí será en una temporada turística baja, como es en septiembre, pero no ha sido así en años anteriores ni hay la certeza de que así sea un futuro.

Sara Hoch, directora y fundadora del GIFF, señaló el fin de semana en un tuit, que el Alcalde nunca los recibió en tres años y no solicitó tampoco un cambio de fechas.

“Ya no hay más tema que comentar lo que dijimos es lo que vamos a hacer, vamos a tratar de hacer todo para tener un festival de cine en Guanajuato capital, no va ser un festival municipal, no hay que denostar, tenemos capacidad, somos una Ciudad Patrimonio, vamos a tener un festival bonito, interesante e importante”, dijo Navarro.

Mencionó que ya han comenzado a trabajar en este festival para noviembre próximo con la participación tanto del sector público como de lo privado y social, y que para siguientes ediciones sea en mayo o septiembre, períodos que hay menos turismo.

Y aunque Navarro Saldaña dijo primero que ojalá se lograra un acuerdo con el GIFF para las futuras ediciones, AM le preguntó si su proyecto era consolidar el festival propio y ya no participar como sede del GIFF, a lo que respondió tajante: “Así es”.

La organización del festival (que no se llamará Santa Fe International Film, que ya existe en Nuevo México) recaerá en un Consejo Consultivo con una mayor participación social y citó nombres como el del actor capitalino Alonso Echánove.

Es un gran evento: Secretario

Sobre esta polémica del GIFF y el Municipio de Guanajuato el secretario de Turismo del Estado, Juan José Álvarez, comentó que el evento es una iniciativa de un grupo de personas que tienen la libertad de decidir dónde les conviene llevarlo, y destacó que es bueno que esté León, Irapuato repita y regrese San Miguel de Allende.

“Creo que es (el GIFF) un gran evento para Guanajuato y nos ayuda en esta reactivación, del número de visitantes y de la derrama económica proyectada”, dijo.

Respecto a si la Sectur respaldaría el festival que plantea el Alcalde de Guanajuato, comentó que, cuando les presenten dicho proyecto, lo revisarán y podrán decidir.