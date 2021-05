Garantiza seguridad de puente en distribuidor Juan Pablo II, no hay riesgo de que se desplome

León, Guanajuato.- A pesar del intenso tránsito vehicular, sobre todo de camiones de carga, algunos con más de 60 toneladas de pesos, el distribuidor vial Juan Pablo II no tiene el riesgo de que se desplome.

Por el momento no hay riesgo. Hace dos años se hicieron pruebas de carga y de vibración y se determinó que era un puente seguro”, dijo el director de Obra Pública municipal Carlos Cortés Galván.

Señaló que los escurrimientos y humedades que presenta en las “juntas” son “normales” y no pone en riesgo la infraestructura.

El distribuidor vial Juan Pablo II fue inaugurado un 8 de agosto del 2007, por el entonces gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, con un costo de 438 millones de pesos y fue considerada como una de las obras más importantes de infraestructura en la ciudad.

El distribuidor cuenta con puentes vehiculares en 3 niveles con una longitud de 2.5 kilómetros.

El distribuidor vial Juan Pablo II es seguro para los miles de automovilistas que a diario circulan por ahí, a pesar del paso continuo de camiones hasta de 60 toneladas. Foto: José T. Méndez.

Luego del accidente ocurrido en la Línea 12 del metro en la Ciudad de México, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Guanajuato, Enrique Aranda Anaya, urgió monitorear las estructuras de concreto de los puentes como el Juan Pablo II, y evitar tragedias.

Manifestó que que se calculan a una vida de 50 años, pero hay que estar verificando neopresores, juntas de expansión, columnas altas que con los movimientos telúricos pueden sufrir fisuras.

Al respecto el director de OP, Carlos Cortés, dijo que en el 2018 a propuesta del ingeniero Carlos Medina, que era Síndico del Ayuntamiento, señaló que había muchas vibraciones en el puente más alto, que conecta la avenida Morelos con el bulevar Aeropuerto tenía muchas vibraciones y pidió hacer una revisión.

El distribuidor Juan Pablo II es uno de más importantes y se hizo una prueba de carga que se culminó hace dos años, en el nivel más alto, la cual la realizó el Instituto Mexicano del Transporte y se concluyó que no era de riesgo”.

Cuando fue inaugurado el distribuidor m sólo había un carril de circulación en el puente de Morelos al Aeropuerto, pero en los últimos años se abrió a dos carriles, incrementando la carga vehicular y el peso.

“La prueba de carga cumplió satisfactoriamente, no hay problema, esta diseñado para dos carriles, con camiones de carga, hasta de 60 toneladas; se verifica que no haya deformaciones , que no haya grietas, para ver si está funcionando la infraestructura y cumplió satisfactoriamente”.

Aseguró que las filtraciones a de agua que hay entre las juntas, son normales, “los espacios que hay en los claros de las juntas es para que el puente se pueda desplazar cuando hay cambio de temperatura, pues se contraen y se dilatan libremente, pero no hay riesgo”.

Carlos Cortés añadió que en relación a las vibraciones también se hizo una prueba con equipo especial y se determinó que no hay problema.

“Ninguna de las vibraciones excedió lo permisible; está dentro de los permitido. El puente se comporta satisfactoriamente al día de hoy, y no hay riesgo, al día de hoy”, acotó el funcionario.