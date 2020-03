Gobernadores panistas le piden a AMLO otorgue estímulos fiscales a empresarios

León, Guanajuato.- Ante la pandemia de Coronavirus los nueve gobernadores del PAN le pidieron al Gobierno Federal que otorgué estímulos fiscales a los empresarios, para disminuir las afectaciones en la economía del País.

Lo anterior lo informó el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Explicó que la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional le ha solicitado a la Federación que haya una condonación de impuestos durante la emergencia sanitaria.

“En el chat que tenemos como gobernadores estamos pidiendo a la Federación que analice (dar incentivos), ayer la Coparmex hizo circular un comunicado y nosotros estamos al pendiente de lo que responda el Gobierno Federal.

Señaló que desde el gobierno de Guanajuato también están revisando que incentivos pueden otorgar a los contribuyentes, en el caso de que la Federación se niegue. Agregó que a la fecha no se tiene un cálculo sobre las afectaciones económicas que la pandemia ha provocado en la entidad.

No tenemos al día de hoy ningún tipo de medición, una base de base o parámetro de cuánto es la afectación. Lo que le he pedido al Secretario de Finanzas es que vaya revisando que tipo de estímulos podría generar el Estado para que en caso de que la Federación no genere estímulos, que podría el estado con los impuestos que nosotros cobramos si podemos generar un estímulo para los empresarios, proveedores y los que pagan impuestos”.