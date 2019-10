“Gobierno Federal fue grotesco con alcaldes”: Ricardo Ortiz

Irapuato, Gto.- Al rociar a alcaldes con gas lacrimógeno, el gobierno federal demuestra que actúa de forma grotesca y que no se está teniendo el trato correcto, no sólo con autoridades, sino a nivel general, señaló el presidente municipal de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez.

Es muy lamentable (...) los alcaldes tienen una diferencia, que representan a miles de ciudadanos, el hecho de que hayan sido tratados de esa manera a mí me parece no sólo grotesco, sino una manifestación muy clara de la visión que se tiene del comportamiento federal”, dijo Ortiz Gutiérrez.

Dijo que este hecho es una mala señal, y enfatizó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no tiene comprensión del problema actual del país.

“Cuando eres centralista o no reconoces la parte federal, es imposible que puedas enseñar a alguien a algo, López Obrador se quedó en el pasado, López Obrador está en el siglo dieciocho”, enfatizó el alcalde.

Reiteró que si no hay respuesta a las exigencias de los municipios, pues se entregó un pliego amplio de peticiones sobre Fortaseg, Ramo 28, Ramo 33 y otros problemas de disminución de recursos, no descartaría que hubiera más manifestaciones, no sólo de mandatarios, sino también de ciudadanos que vayan en apoyo y encabezados por los ediles.

jrosales@am.com.mx