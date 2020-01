Guanajuatenses ya pueden hacer el cambio del Seguro Popular al Insabi

León.- En Guanajuato se podrá hacer el cambio del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) sin complicaciones, señaló el diputado federal, Éctor Jaime Ramírez Barba.

Esto debido a las características del Sistema de Salud Pública que opera en el estado, por lo que no habrá problema para la atención médica de las familias que no tienen IMSS no Issste en todo el estado de Guanajuato.

“A mí me parece que este andamiaje que se hizo en la ley de ingresos en Guanajuato, están bien, digo, los retos son inmensos, mayúsculos, el tema de las adicciones, salud mental, diabetes, implican acciones de salud pública mucho más estructuradas, pero podrá hacer el cambio sin problema”, explicó.

Estado tiene 180 días para alinear al Insabi

Recalcó que la Secretaría de Salud Federal por ley tiene 180 días para emitir los lineamientos que regirán el funcionamiento del Insabi.

Guanajuatenses que no tienen IMMS o Issste ya pueden hacer el cambio del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). FOTO: AM

Mientras tanto se sigue haciendo como estaba, es decir la Federación estará mandando el recurso, se estará dando la atención en los hospitales como se daba antes, con la cobertura de la póliza hasta ahorita, es decir, no hay grandes cambios, mientras no salgan los lineamientos. La lógica es que sea un servicio universal”, indicó.

Alertó que entre los estados que, a diferencia de Guanajuato, sí tienen problemas de infraestructura en materia de Salud y esta podría ser insuficiente cuando se entreguen los hospitales a la Federación, están Chihuahua o Nayarit entre otros.

Preocupa demora de medicamentos en Guanajuato

También mencionó que es preocupante, es que el Gobierno Federal, apenas está licitando los medicamentos para este año y será hasta abril o mayo que los entregue a los hospitales.

Esto podría generar desabasto de medicamentos en todo el estado de Guanajuato.

Mayo es el quinto mes del 2020 y realmente toda la insuficiencia administrativa que tiene la federación es grande, en el caso de Guanajuato no hay ese conflicto. Guanajuato realmente es un oasis en el sistema de salud, comparado con otros estados”, concluyó.

¿Qué es el Insabi y cómo funciona?

El INSABI es el Instituto de Salud para el Bienestar y brinda servicios de salud gratuitos y de calidad a todas las personas que se encuentren en el país y no cuenten con seguridad social; bajo criterios de universalidad, igualdad e inclusión. Más información aquí.