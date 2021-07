Celaya.- Primero hay que analizar cómo está el partido interiormente y todo a su tiempo, externó el ex gobernador del estado Miguel Márquez Márquez si quiere postularse para la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN).

Resaltó que antes de ver quien, es ver el cómo, y la estrategia es llegar unidos y fuertes.

Por lo que espera del partido no salir fracturados, con criterios egoístas, sectarios ni pensar en el beneficio propio.

No podemos irnos con el canto de las sirenas, de que no nos fue tan mal en la elección y que ya la hicimos, yo creo que no, debemos trabajar fuerte, sentarnos a platicar de manera madura”, finalizó.