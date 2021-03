Helicópteros de vigilancia en Guanajuato: ‘Intentan ocultar información’, coinciden

Irapuato/Celaya, Guanajuato.- Políticos y empresarios de Irapuato creen que el hecho de que se haya ocultado información sobre la adquisición de los helicópteros para vigilar los municipios del corredor industrial es debido a que se está ocultando algo a la ciudadanía.

Guadalupe Pérez, precandidata por el PRD a la Alcaldía, comentó que es lamentable que un poder estatal como el de Guanajuato no sepa hacer su trabajo y dé respuestas a medias para librarse de una situación, como el no informar cuánto cuesta mantener los helicópteros, cuando ésta debe ser de conocimiento público.

Karen Guerra, candidata por el PRI a la Alcaldía, dijo que todas las decisiones públicas para a apoyar o generar herramientas para la construcción de soluciones en materia de seguridad pública, le competen a todos los ciudadanos.

Explicó que debe de haber una forma de poder dar a conocer esta información en la que no se comprometa la operatividad de los helicópteros.

David Muñoz, empresario, comentó que se le hacía incongruente el no dar a conocer la información, pues el día del Informe, el Gobernador dio a conocer que se había invertido mucho en seguridad, entre ello los helicópteros y demás.

“Qué caso tiene el reservar la información de quién se los rentó o si los compró y bajo qué condiciones, pues si es parte de su Informe”, mencionó.

Señaló que el Gobierno de Guanajuato tal vez esté tratando de ocultar información sobre a quién le rentaron o compraron dichos helicópteros.

Jorge Rincón, presidente del Círculo de empresarios de Celaya, dijo que reservar la información sobre el costo de los helicópteros, genera desconfianza, en algo que al final se verá juzgado como un logro o fracaso.

Por su parte, Mauricio Hernández, regidor independente de Celaya, consideró que en temas administrativos no hay justificacción para reservar indformación.

“Si bien es cierto que hay, sobre todo en temas de seguridad, justificación para no hacer públicos algunos datos, me parece que ello podría ser explicado en temas de operatividad, pero no así en temas administrativos”, sostuvo.