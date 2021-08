Irapuato.- Madre e hija decidieron ir a vacunarse contra la enfermedad COVID-19, pues en las comunidades rurales donde viven esta enfermedad tuvo mucha presencia y temen que una nueva ola de contagios las afecte.

Ma. Guadalupe Juárez de 60 años es habitante de Rancho Nuevo de Yóstiro y su hija Virginia Andrade Juárez de 40 años que es habitante de la comunidad San José de Cruces, planearon ponerse la vacuna juntas.

Sin embargo, en la jornada para personas de 40 a 49 años no pudieron hacerlo, ya que una de ellas estaba enferma y cuando buscaron su primer dosis, les dijeron que no podía, ya que no habría más vacuna de la marca Pfizer por el momento.

Virginia indicó que no descartan el riesgo de contraer COVID-19, sin embargo, piensan que con esta vacuna el impacto a su salud puede ser menor e incluso, evitarían complicaciones mayores.

Esperemos que no nos de, por eso nos estamos vacunando, para prevenir que nos afecte esta enfermedad”, dijo.

Contó que su suegra padeció la enfermedad y al ver las afectaciones, decidió no dejar pasar más la oportunidad de vacunarse y prevenir contagios.

Por su parte, Ma. Guadalupe indicó que en su comunidad hubo muchos contagios de la enfermedad, lo que le generó gran temor, lo que la impulsó a buscar su primera dosis de la vacuna.

Yo sí tenía miedo, no me quería vacunar de primera vez, pero me entró miedo y cambié de opinión, por eso vine”, indicó.

Las irapuatenses señalaron que esperan ansiosas su segunda dosis, para contar con mayor protección, a la espera de que la enfermedad sea erradicada y deje de haber tanto contagios como defunciones.

