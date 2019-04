IMCAR no renovará contrato a Rodrigo Jiménez Escalante

Irapuato.- Tras las acusaciones de presunto acoso sexual y desvío de recursos hechas por una joven guanajuatense, Rodrigo Jiménez Escalante no continuará al frente del Teatro de la Ciudad de Irapuato, informaron autoridades municipales.

Jiménez Escalante fue presentado como “nuevo director del recinto” el pasado 20 de diciembre de 2018 por el área de Comunicación Social de Presidencia Municipal, sin embargo, esta tarde se retractaron al decir que el Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación (IMCAR), sólo había celebrado un contrato de prestación de servicios de asesoría en materia de operación y programación.

A través de un comunicado, indicaron que el contrato se firmó el 28 de noviembre del 2018 con vigencia al 30 de abril de 2019 y que el presunto acusado inició funciones formalmente el 3 de diciembre de 2018.

Agregaron que en la búsqueda de un perfil adecuado para la operación del Teatro de la Ciudad, el IMCAR sigue en la búsqueda de un perfil con experiencia para potenciar el recinto y perfilarlo como un referente cultural a nivel nacional.

Pese a que Rodrigo Jiménez Escalante trabajó por más de 4 meses en la administración municipal, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez señaló que no conoció personalmente a esta persona.

Hasta donde yo sé es un periodo, pero no tengo yo los datos completos del asunto (...) no tanto que desconocía (de su presencia), no lo conozco a él personalmente, pero por supuesto que la directora del IMCAR si me manejó en algún momento dado que estaban buscando a una persona para la dirección del Teatro, dijo.