Inicia el proceso de vacunación contra COVID-19 en Celaya

Celaya.- En los hospitales de Celaya desde muy temprana hora comenzó el proceso de vacunación del personal médico, el cual se encuentra en la primera línea de atención a la enfermedad del COVID-19.

Al Hospital General y la Clínica del ISSSTE, llegaron 860 vacunas, 650 y 210 respectivamente.

‘Una luz de esperanza’

En punto de las 7 de la mañana inició el proceso de vacunación en la clínica hospital del ISSSTE en Celaya.

Se espera que entre hoy y mañana se apliquen 210 dosis al personal médico en la primera línea.

El doctor Tirzo Adrián Amarillas, médico urgenciólogo adscrito al área COVID-19, fue el primer médico del ISSSTE en el estado de Guanajuato en recibir la vacuna.

Todo esto en un ambiente coordinado por parte de la brigada de vacunación, el personal de salud fue llegando conforme iban saliendo del área COVID luego de cubrir su turno para ser merecedores de esta vacuna. En el lugar se percibía compañerismo y entusiasmo.

Una luz de esperanza ante esta emergencia sanitaria" así lo comentó la directora de la clínica la Dra. Alejandra Ramírez Vázquez.

Este inicio de vacunación fue llevado a cabo por la brigada de vacunación "correcaminos" del ISSSTE con apoyo de los servidores de la nación, así como la Guardia Nacional.

Esto obedece a que ayer el director del ISSSTE, Luis Antonio Ramirez Pineda, anunció la vacunación para todo el personal de las áreas COVID del ISSSTE.

‘Un pequeño aliciente’

En el Hospital General de Celaya, a las ocho de la mañana arrancó la vacunación a todo el personal de salud que está en la primera línea de atención a pacientes COVID-19.

A este hospital llegaron 650 dosis, que seràn distribuidas a todo el personal que está en contacto directo con pacientes, como médicos, enfermeros, camilleros, laboratorio, personal de ropería e intendencia.

El día de hoy, a las ocho de la mañana comenzó la vacunación, esperamos terminar con todo el personal hoy, probablemente mañana o el viernes en la mañana, terminar con todos” comentó el doctor Silvestre Guitierrez, director del Hospital General de Celaya.

Dijo que estas vacunas ya eran esperadas por los trabajadores y les dará un aliciente para seguir atendiendo.

Independientemente de los cuidados, los contagios van a continuar, es una situación que va en incremento, cada día hay màs pacientes, reconvertimos otra área del hospital y seguimos con un gran número de pacientes”, señaló el doctor.

Declaró que los primeros vacunados lo tomaron con mucho entusiasmo, que desde muy temprano ya estaban formados y esperando el momento.

Creo que es una parte muy importante, un paso que se está dando para que continúen con la atención, han estado trabajando, arriesgando su vida, muchos de ellos se han contagiado y han regresado a trabajar, es un gran mérito que han estado haciendo”, resaltó.

Por último invitó a la población a que se cuide, que se quede en casa, ya que esta vacuna no es que vaya a terminar con la pandemia, se está en la etapa más difícil y si no se cuidan las personas no mejorará la situación.

