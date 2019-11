Iniciarán festejos de la Virgen de Guadalupe

Irapuato.- A partir del 30 de noviembre, iniciarán las peregrinaciones al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe del Puente, en donde el 11 y 12 de diciembre se realizará el tradicional festejo, indicó el Párroco, Antonio Azpeitia Rocha.

Señaló que además de favorecer la visita a la misa del 11 de diciembre, buscan privilegiar la seguridad de los asistentes de Irapuato y municipios de la región, ya que la ciudad se ha visto envuelta en una ola de inseguridad.

Señaló que el 12 de diciembre, el templo estará abierto desde las 7 de la mañana para recibir a los visitantes que buscan llevar ofrendas a la Virgen de Guadalupe, día en que habrá coros, danzas y un mariachi durante las mañanitas.

Destacó que estos días, no se permitirá utilizar pólvora cerca de la parroquia, pidiendo que entren con orden por la puerta central y salida por las puertas laterales, cuidar sus pertenencias para evitar robos, así como cuidar a los niños para que no se extravíen.

En cuanto a las peregrinaciones, comentó que para evitar desorden, han repartido un tríptico con recomendaciones para los peregrinos, invitándolos a caminar con respeto y devoción, registrarse en la dirección de Tránsito Municipal y en el Santuario.

Dijo que para participar en las peregrinaciones, es necesario usar sólo un vehículo pequeño, evitar la pólvora, no tirar basura, ni consumir bebidas alcohólicas.

Enfatizó que la parroquia no cobra las peregrinaciones, y que las aportaciones que puedan dar empresas o gremios son voluntarias, aunque sí son de ayuda para las mejoras a la Parroquia que tiene grandes daños estructurales.

No se dejen engañar, nosotros no mandamos sobres a las empresas, nosotros no mandamos a nadie a botear”, destacó el sacerdote.