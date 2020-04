Inquieta falta de insumos en Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado

León, Guanajuato.- Un grupo de trabajadores suplentes del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado expuso su inquietud por la falta de insumos para atender a probables portadores de COVID-19 en el Hospital Regional de la institución en León.

Hay cerca de 40 trabajadores que cobren suplencias de otros empleados de la institución en puestos como enfermería y camilleros, pero hay incertidumbre entre ellos por la falta de insumos de protección para su salud y también para la de todos los pacientes que acuden a este hospital.

Gorros desechables, cubrebocas tipo n95, cubrebocas de triple capa, batas quirúrgicas y guantes desechables están entre los materiales que este personal requiere para proteger su salud, mientras reciben a probables portadores de esta enfermedad, así como a enfermos por influenza.

La inquietud por la falta de este material se expuso al director del hospital, Pablo Julián Medina Sánchez, señalaron algunos de los trabajadores.

Además este personal mencionó que otra inquietud es que "no nos tienen informados bien de quién tiene o no. Los aíslan pero dicen que tiene influenza", al referir sobre inconsistencia en la información al personal sobre la cantidad de casos de COVID-19 que hay, o se desechan.

A los trabajadores se les pidió tiempo para atender las peticiones, y accedieron a que se hagan labores administrativas para que lleguen los insumos a ellos.

Am buscó contactar a los directivos del hospital mediante los números telefónicos institucionales, sin embargo, no se responde en los números que se encontraron del sitio, igualmente se buscó al delegado estatal del instituto, pero no hubo respuesta.

HLL