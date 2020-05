Investigan posible ciberataque a Jumapa en Celaya, aunque casi lo descartan

Celaya.- Luego de que se especuló que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya (Jumapa) había sido víctima de un ciberataque, Paulina Cruz Ramírez, presidenta del Consejo Directivo del organismo descartó de momento esta situación.

Hablar de un ciberataque es aventurado, yo no lo llamaría de esa manera, simplemente se cayó el sistema y se está rehabilitando todo y se sigue investigando. Sí hubo un cambio de programa en algunos equipos de Jumapa, a lo mejor el cambio de software afectó un poquito; el cambio fue la semana pasada y en esta aparece esta situación, pero yo no lo llamaría ciberataque todavía”.

La presidenta del Consejo Directivo de Jumapa dijo que la caída del sistema se dio el pasado lunes por la mañana, sin precisar la hora exacta.

Lo que estuvimos platicando dentro del consejo y lo que nos comentaba el director, eso fue como a las 9 o 10 de la mañana, no te se decir a ciencia cierta, honestamente no le pregunté la hora exacta, pero si fue en la mañana porque incluso nos íbamos a reunir posteriormente, y movimos un poquito la hora por lo mismo, por querer rehabilitar y tener la información para la reunión; aparece esto pero al día siguiente ya se estaban rehabilitando los equipos”, expuso.

Paulina Cruz comentó que no se perdió información, que el sistema sólo estuvo deshabilitado unas horas y que, por cuestiones de seguridad, no se han habilitado los cajeros ni todas las cajas.

Hay que ir con toda la certeza, con toda la seguridad, con todos los cuidados y por si sí, o por si no, no podemos operar como normalmente lo hacemos. Espero que, entre martes y miércoles, porque hoy (viernes) aprobamos otro software con otros antivirus, ya se esté rehabilitando toda la operación. Insisto, no se perdió información ni hubo algún mensaje, por eso no me atrevería a decir que fue un ciberataque.