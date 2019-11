Investigarán a titular de Fiscalización y Control por no tener título

León.- La Contraloría Municipal iniciará un proceso de investigación contra Francisco Javier Arenas Hernández, actual titular de Fiscalización y Control.

Es puesto de Arenas Hernández exige licenciatura en administración, contabilidad o afín, sin embargo el servidor público no está titulado en ninguna de esas carreras y firma como Contador Público sin serlo legalmente.

Al respecto, el Contralor Municipal, Leopoldo Jiménez Soto, aseguró que una vez pública dicha información se sigue con la investigación de oficio.

Hasta este momento no se ha iniciado una investigación formal, no ha habido una denuncia formal, por ahí las notas que están saliendo quizás justifican el inicio de una investigación”, comentó.

Además, informó que la situación podría derivar en varias responsabilidades contra este funcionario, mismas que diferencian el acto entre un delito, una infracción o una causal de remoción del cargo.

Explicó que en caso de que haya estudiado la carrera pero no esté titulado, lo que procederá es el trámite del título y otorgar prórroga para el trámite, de no concretarse se procede a remoción del cargo; sin embargo el funcionario podría ocupar otro cargo donde sí cumpla con el perfil pero no exija el título.

Cuando no se tiene la formación y se ostenta un título o se hacen labores propias de una profesión, eso sí actualiza un delito, no una infracción y eso sí amerita una denuncia”, añadió.

Agregó que el delito de usurpación de profesión afecta la fe pública y según el artículo 235 del Código Penal del Estado de Guanajuato a quien ejerza los actos propios de una profesión o especialidad sin tener título o autorización legal, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y de 10 a 50 días multa.

Sería lo ideal que se cumpliera con el perfil pero también hay que ver que en León hay funcionarios que ya tienen mucho tiempo y que desarrollan las capacidades para ejercer un cargo y que lo vienen ejerciendo porque tienen la formación pero no se titulaban, eso generalmente ocurre con las personas que tienen un tiempo de haber egresado”, señaló.

Sin embargo, en el perfil y descripción del puesto al que AM tuvo acceso establece que el perfil de ingreso requiere una licenciatura en derecho, administración, contabilidad o afín.