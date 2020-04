Invitan en manifestación a cuidarse y no saturar el sistema de salud

Celaya.- Personal del Hospital General Zona 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestó de manera pacífica para exhortar a toda la población a acatar las medidas de prevención y así no saturar el sistema.

Desde no poder ver a sus padres, atender sin todas las medidas necesarias, jornadas de más e incluso el miedo a contraer el COVID-19 es lo que viven diariamente las enfermeras del sector salud.

Mi padre tiene 86 años y mi mamá 65, y tienen más de un mes encerrados en la casa, no he podido ir a verlos, pero es para su protección, ellos tratan de hacer las más actividades posibles para no caer en depresión, ya que son las personas de mayor riesgo y más porque soy personal de salud y yo tomo las mayores medidas pero la gente no lo hace, es algo injusto; ya hemos visto cómo ha estado sucediendo en otros países” Luz, enfermera

Siuen invitando a las personas a tomar conciencia sobre las medidas sanitarias recomendadas por el Covid-19.

Cada enfermera portaba una cartulina, expresando su sentir.

“Y de repente soy un peligro inminente para mi familia por ser enfermera nunca sentí eso de no querer regresar a casa después del trabajo, hasta ahora, necesitamos equipo de protección”, “No satures el servicio”, “Quédate en casa”, “Mi mamá es enfermera, diario va a la guerra sin misiles y sin escudo protector, la queremos de regreso, la queremos sana, queremos protección, nuestra familia nos espera, no queremos ser más una arma biológica contra lo que más amamos”, “Soy familia IMSS no puedo quedarme en casa. Ayúdanos y protege a los que amas, quédate en casa”, “lava tus manos” entre otros mensajes se podían leer.

Enfermeras señalaron que, a pesar de no tener todas las medidas necesarias, cuando llegan los probables casos los atienden, por la vocación de servicio y por su trabajo y que no son héroes como los ha llamado la gente, solo hacen su trabajo con entera dedicación.

El principal mensaje fue la invitación a la gente a que tome precauciones, ya que el sector salud está consciente de que si colapsa el servicio será imposible brindar calidad.

Invitaron a resguardar en casa a niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

“Buscamos concientizar a la población sobre las medidas preventivas y evitar el riesgo de contagio del COVID-19, se convocó a todo el personal, principalmente personal operativo, nos acompaña el representante sindical, y sabemos que como todo hospital cualquier sector siempre va a ver carencias y más en esta época, es una epidemia con sobredemanda de la atención médica, si tenemos disminuido el recurso y si es una manera también de manifestarnos para solicitar el apoyo para el equipo de protección”, dijo Carlos Enrique García, enfermero del Hospital General zona 4 de Celaya del IMSS.

Buscan concientizar a los pacientes para que se queden en casa.

También hizo un llamado a las autoridades de brindar el material necesario para poder atender a la población.

No vamos a parar labores, no vamos a dejar de atender a la población, al contrario, estamos con la mejor disposición para continuar brindando la atención al derechohabiente, y en este caso necesitamos medidas de aislamiento corporales como son guantes, cubrebocas, lentes, mascarillas y un equipo especial que son trajes u overoles tyvek que ya la empresa está haciendo las gestiones para poderlos adquirir”

