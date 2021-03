Irapuato: Julio busca apoyo para trasplante de médula

Irapuato.- Durante dos años, Julio Alberto Villafuerte García, joven de 15 años, ha luchado para sobreponerse de la leucemia que ha deteriorado su salud, por lo que pide tanto a la ciudadanía como a las autoridades locales apoyo para lograr un trasplante de médula ósea.

Julio Alberto asegura que ya no aguantaría una quimioterapia más, pues de recibir este fuerte procedimiento no podría sobrevivir, ya que sus venas se encuentran muy deterioradas y su cuerpo quemado por el medicamento.

Por esta razón, hizo un llamado al gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y al alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, a que lo apoyen con recurso económico y gestiones para que se pueda realizar su trasplante de médula.

Les diría que a cambio de eso (apoyo) le echaría muchísimas ganas y que si me está viendo el señor Gobernador, pedirle una ayuda económicamente, no que me lo pagara todo y si tiene la oportunidad, que nos echara la mano, o el señor Presidente Municipal”, pidió.

Julio Alberto muestra con orgullo el diploma que obtuvo por ser un alumno de 10 y asegura, que pese a la enfermedad no ha dejado de estudiar pues está casi por terminar la secundaria.

Por más de 40 días estuvo internado en el hospital del IMSS en el municipio de León, en donde permaneció grave, pues cuando llegó tenía una fuerte infección producida por el catéter en donde le administraban los medicamentos, fiebre de hasta 40 grados y su cuerpo casi no tenía sangre.

Para reponerse, el joven utilizó más de 300 unidades de sangre, de las cuales aún tiene que reponer alrededor de 200, por lo que junto a su papá, Juan Antonio Villafuerte Guzmán, hacen un llamado desesperado para que los apoyen.

Juan Antonio contó que fueron las quimioterapias administradas en el IMSS las que deterioraron la salud de su hijo, quien asegura, es un estudiante de excelencia que cursa la secundaria y que tiene el sueño de seguirse superando académicamente.

El día que lo llevé (al IMSS) iba prácticamente muerto, ya iba frío, él dice que no se acuerda, en el seguro se me desvaneció, lo metieron a cuarto de shock pero gracias a Dios no lo ocupó, no llevaba sangre, no llevaba plaquetas, llevaba diarrea y la fiebre a 40, 10 o 15 minutos más tarde ya no hubiera llegado con vida”, relató.