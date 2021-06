Irapuato.- Representantes de la comunidad LGBTIQ de Irapuato y la entidad conmemoraron el mes del orgullo con el foro “Por la Diversidad Sexual”, en el que expusieron sus experiencias de vida en la búsqueda del reconocimiento de sus derechos.

La asociación Desarrollo Humano y Sexualidad (Dehusex) tenía planeado realizar un foro-debate, en el que se escucharan voces contrarias a la diversidad, sin embargo, no asistieron a quienes se había invitado para mostrar su postura contra del tema.

En el foro se pudo escuchar la historia de vida de André Emmanuel Solis, joven transgénero y licenciado en diseño gráfico, quien contó que atravesó por varias etapas para lograr su identidad, proceso en el que fue apoyado por su familia y amigos.

Participó también Imelda Ramírez Mejía, madre de una joven de la comunidad LGBTIQ, quien destacó que desde hace años busca apoyar la diversidad sexual, para que se terminen los estigmas sociales y existan las mismas oportunidades para todos.

No me importan las personas que a veces la discriminan, estoy muy orgullosa de lo que es y por lo que vale, a pesar de que tengo hermanos gay, no recibí el apoyo de ellos, por lo cual he apoyado la diversidad para ayudar a mi hija”, destacó.