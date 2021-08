Irapuato.- Los familiares del colectivo ‘A Tu Encuentro’ realizaron una marcha para pedir a la Fiscalía General del Estado les dé fecha para realizar las búsquedas individualizadas.

Jocelyn Muñoz, integrante del colectivo, comentó que la marcha la habían realizado puesto que la fiscal Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada, Yolanda Ramírez Domínguez, no les ha dado una fecha para poder realizar las búsquedas individualizadas que han estado pidiendo.

Hubo una reunión con la fiscal Yolanda hace dos meses y ella nos dijo que los iba a apoyar para unas búsquedas individualizadas y hasta la fecha si se autorizó pero no nos ha dado fecha, nada más nos da, se podría decir ‘avion’ nos dice ‘si, luego se las doy, es que no he checado que esto y lo otro y no nos responde’ entonces el día de hoy aprovechamos la reunión (…) y aprovechar para hacer visible lo que la fiscal Yolanda no está haciendo”, comentó.