Irapuato.- La Comisión Estatal del Deporte (Code) detectó que se requieren ya 105 millones de pesos para rehabilitar el Centro Paralímpico Nacional que sigue en abandono y siendo vandalizado, cuando hace un año y medio la proyección era invertir alrededor de 40 millones de pesos.

Marco Gaxiola Romo director del Code, señaló que no hay denuncias por los robos, por lo que no tienen una cifra exacta de cuántos han ocurrido y que pese a que los daños no pueden contratar guardias de seguridad porque no pueden ser cómplices de las invasiones y los impactos negativos en el espacio.

Comentó que necesitan rehabilitar las instalaciones eléctricas, hidráulicas, restauración de los muebles e inmuebles y la limpieza del terreno.

Tenemos ya un presupuesto, una propuesta técnica presupuestal de alrededor de 105 millones de pesos que requeriríamos para dejar el lugar como estaba (...) hace aproximadamente un año y medio era de 40 millones de pesos”, destacó.

Enfatizó que el Estado tiene la capacidad de generar estrategias para operar el recinto, de autofinanciamiento y convenios con el Gobierno Federal, pues la intención es que los atletas paralímpicos del país puedan utilizar el centro.

El director de Code indicó que mantienen el interés de conseguir la reversión del bien inmueble a nombre del Gobierno del Estado, a fin de disponer del recurso para la recuperación del centro.

Comentó que hace un mes presentaron ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte una cronología exacta de cada uno de los momentos jurídicos del inmueble, para generar la reversión, incluso a través de la Universidad de Guanajuato.

Gaxiola Romo indicó que aún no es un hecho que el Centro Paralímpico Nacional pasará a ser propiedad del Gobierno del Estado, pero que realizan las gestiones necesarias y que esperan que para agosto de 2021 les den respuesta.

Asimismo, dijo que aunque hay interés tanto del Estado como de la Federación de lograr reactivar el centro, si no logran un acuerdo buscarán involucrar al Gobierno Municipal para generar una relación de resguardo, que permita cuidar el espacio para que no siga siendo saqueado.

Al final esto es voluntad política, creo que en el tema técnico-administrativo hay disposición por parte de Conade, la hay por parte de nosotros, la hay por parte del Municipio, además políticamente por el Gobierno del Estado, financieramente también, pero necesitamos la voluntad política del Ejecutivo Federal”, puntualizó.

