Irapuato.- A sus 35 semanas de gestación, María presentó síntomas de preeclampsia, por lo que acudió al IMSS para ser atendida y fue ahí donde su bebé nació con un defecto llamado gastrosquisis.

Primero acudió a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 57 en Irapuato y tras una evaluación por parte del personal de la institución, se determinó que era necesario referirla al Hospital General de Zona no. 2, ya que requería atención de especialista.

María requirió una revisión detallada por parte de diversos especialistas, quienes encontraron que además de su padecimiento que ameritaba practicarle cesárea, su bebé presentaba gastrosquisis, al tener sus pequeños intestinos expuestos, condiciones que ponían en riesgo la vida de ambos.

Un equipo multidisciplinario del nosocomio dio seguimiento al caso y resolvió realizar cesárea urgente.

El bebé nació con un peso de un kilo 700 gramos y fue intervenido aún con su pequeño tamaño que complicaba el procedimiento, pero gracias al trabajo realizado en varias horas en el quirófano, el personal logró mejorar la condición del pequeño.

Tras el procedimiento realizado en su bebé, María se dijo agradecida con todo el equipo que hizo posible que ambos estén con vida.

Pensé que no íbamos a salir vivos. Agradezco a todo el personal que nos atendió, ellos dejan su vida personal por nosotros, siempre nos atendieron al 100%, en todo momento me explicaban lo que sucedía, ahora mi bebé solamente está en control de crecimiento y yo me encuentro muy bien”, destacó la mamá.