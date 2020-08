José murió días antes de su cumpleaños buscando 'el sueño americano'

José Quintana murió en un accidente en El Paso, Texas, cuando iba en busca de una mejor vida para él y su familia; su esposa Alejandra pide ayuda para traer sus restos de regreso a México.

Ya han pedido ayuda a las autoridades, pero no han recibido respuesta.

Su prima abrió una colecta virtual en la página Gofundme para pagar sus gastos funerarios.

León.- En la búsqueda del sueño americano, el guanajuatense José Quintana murió en un accidente en El Paso, Texas; ahora su viuda busca apoyo para traer los restos de su esposo de regreso a México y que estén en su tierra, como él hubiera querido.

El sábado 8 de agosto, José salió de su natal Yuriria.

Iba contento, con muchas ganas de poder construirle una casa a nuestros tres hijos”, relató Alejandra Rangel, en entrevista para AM.

José trabajaba como operador de maquinaria pesada para sacar tierra usada en la elaboración de ladrillo; su plan era buscar un trabajo similar en “el norte”.

Tras seis días en la frontera, finalmente le dio la noticia a su esposa: “vamos a pasar”, pero la incertidumbre empezó a invadir a Alejandra pues sabía de los riesgos que hay en ese proceso.

No dormí por lo mismo de estar pensando, a las 5:00 de la mañana (del viernes 14 de agosto) me marcó la esposa del otro compañero con los que iba”, contó.

Un breve esperanza

Le contó que habían tenido un accidente en el vehículo en que viajaban, pero que José había llegado sólo con golpes a un hospital.

Alejandra se fue a trabajar y al regresar cerca de las 10:00 de la mañana le avisaron que la buscaban, ya que su esposo había fallecido.

Mi mundo se derrumbó. Por él comíamos, por él todo”, relató Alejandra.

Un infarto fue la causa de su muerte, su salud se complicó tras llegar al hospital; ese mismo viernes por la tarde, una trabajadora social del lugar donde lo atendieron se lo confirmó.

Murió unos días antes de su cumpleaños

José tenía 38 años, estaba por cumplir los 39 el 18 de agosto, unos días después de que falleció.

La esposa de José, Alejandra, quedó sola con los 3 hijos de ambos. Foto: cortesía

El cuerpo de José permanece en El Paso, Texas, pero el costo de regresar sus restos a su natal Yuriria no puede ser cubierto por Alejandra pues ahora ella debe sortear los gastos de sus tres pequeños hijos que incluyen una renta.

Tiene uno que esperar a que el gobierno o alguien nos ayude, ¿qué hago yo sola con mis tres hijos? Ahora no me queda más que pedirles ayuda, solo eso pido”, se lamenta.

Los gastos funerarios tampoco están cubiertos.

Alejandra buscó apoyo en la Presidencia Municipal pero no hubo respuesta, “me negaron al presidente, me dijeron que no estaba”.

En el consulado de México en El Paso le comentaron que había posibilidad de apoyo, pero aún desconoce cómo será, por ahora trata de lidiar con el dolor de la pérdida de su esposo y la incertidumbre de no poderse despedir de él.

La prima de José, Rosario, inició una campaña de colecta de recursos mediante la plataforma gofundme.com, tiene como meta 5 mil dólares, de los cuales 20 mil 20 ya se donaron.

