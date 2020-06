Karen Geraldine lleva 4 meses desaparecida, ayúdala a volver a casa

Cuerámaro, Guanajuato.- Karen Geraldine Castillo Montes tiene más de 4 meses desaparecida.

Su familia pide ayuda para dar con su paradero.

Desde febrero no se tienen noticias de ella luego de que en febrero saliera de su casa, en Cuerámaro.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la menor Karen Geraldine Castillo Montes de 15 años de edad, Cuerámaro, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/RsmJ8AWa0w — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) June 4, 2020

Fue el 4 de junio que se activó la Alerta Amber Guanajuato para dar con el paradero de la menor de 15 años.

Karen Geraldine tiene cabello castaño oscuro, ojos café oscuro, mide 1.60 metros y pesa alrededor de 45 kilogramos.

No se sabe qué ropa usaba al momento de desaparecer y no tienen ninguna seña particular.

Para proporcionar cualquier información sobre su paradero, llama al 911 o al 800-368-62-42.

AM