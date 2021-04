Le niegan a mujer atención médica y nace su bebé afuera de Materno Infantil

León, Guanajuato.- Debido a que se le negó la atención médica, una mujer tuvo a su bebé afuera del Hospital Materno Infantil.

La joven madre fue ayudada por personas que se acercaron a ella cuando comenzó a tener las primeras contracciones recostadas sobre el suelo.

El bebé nació a la 1:30 de la madrugada de este sábado y el video del nacimiento ha causado indignación en redes sociales.

En la grabación la mujer cuenta que desde la 7 de la tarde del viernes acudió a la clínica, pero se le negó la atención.

No me quisieron atender, no sé porqué”, cuenta la joven en espera de atención.