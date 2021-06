Leonesa gana concurso literario a sus 73 años

León, Guanajuato-. Con "Mis Sueños en la Armada", un cuento dedicado a los padres marinos, la leonesa Margarita Alba Ramírez de 73 años ganó el primer lugar del concurso literario de los 200 años de la Armada de México, bajo la categoría "Memorias del Viejo y el Mar".

Entre emoción y nostalgia, Margarita compartió que desde niña ha sentido gran admiración por todas las personas que trabajan en la Armada de México gracias a que su padre trabajó en la Secretaría de Marina en la ciudad de Manzanillo, Colima.

La historia se basó en todas las personas que trabajan en la Armada de México y más que nada en los papás, es un cuento dirigido a ellos que regresan con sus familias con mucho entusiasmo después de tanto tiempo de no verlas y es un momento de alegría muy grande.

Mi papá trabajaba en la Secretaría de Marina pero él tenía un puesto pequeño, aún así a mí me parecía muy grande y yo decía que algún día iba a pertenecer a la Marina, quería estudiar, pero nunca lo logré por mi situación económica y porque no tenía la estatura para ingresar a la Marina", expresó.

Margarita es la primera leonesa en ganar este concurso que la Secretaría de Marina realiza desde hace 13 años; fue por medio de un centro gerontológico del DIF León que ella se enteró de la convocatoria lanzada el pasado 8 de febrero.

En mis tiempos libres me gusta ir al DIF y ahí mandaron un comunicado de la convocatoria de este concurso y me inscribí, es la primera vez que participó y me siento muy contenta porque gané este primer lugar. También me hubiera gustado poder convivir un rato con toda la Armada de México, no se logró pero ya el hecho de ser ganadora es una gran recompensa", confesó alegre.