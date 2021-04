León: Prevén que el precio de la tortilla llegue hasta 20 pesos el kilo

León, Guanajuato.- El kilo de tortilla incrementará de precio en León y se venderá hasta en 20 pesos, adelantaron productores de este alimento.

Jaime Borrego Sánchez, presidente de la Federación de Industriales de la Masa y la Tortilla en León, explicó que prevén incrementar el precio de este producto debido al encarecimiento de los insumos y la escasez de maíz.

Sostuvo que insumos como la harina, el gas LP y el maíz cada vez se consiguen a precios más caros.

El encarecimiento de la harina, el gas LP y el maíz provocará un crecimiento en el precio de la tortilla. Foto: Staff AM.

"La mayoría aumentaron dos pesos, pero se cree que aumentará más porque siguen subiendo los insumos. La harina la siguen subiendo, está en 470 pesos la tonelada y el maíz va para arriba, no ha dejado de subir y ya ve también el gas", señaló Borrego Sánchez.

En León el kilo de tortilla se vende en promedio en 16.47 pesos, según indica la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en su plataforma ¿Quién es quién en los precios?

El líder de los productores de tortilla comentó que hay escasez de maíz en todo el país y las grandes empresas como Maseca también están aumentando sus precios.

El sentir de todos es el mismo, el maíz va para arriba. Hay partes donde se batalla para conseguirlo, y la planta Maseca nunca había hecho eso, aumentar la harina en menos de dos meses".

Indicó que el precio de la tortilla está liberado y exhortó a las autoridades a otorgar apoyos específicos para mejorar la economía de este sector.

Prevé más comercios irregulares

También advirtió que los incrementos en el precio de los insumos y la falta de apoyos provocarán que empiecen a surgir establecimientos irregulares.

"Lo que pasa es que la gente que da la tortilla barata, es porque son irregulares. Ellos no pagan impuestos. Se roban el gas, se roban la luz y no pagan Seguro Social y por eso dan a otro precio la tortilla.

"Son las que venden barato y reparten barato, esas no cumplen y no pagan impuestos. Ahorita producir un kilo de tortilla está en 15 pesos, aparte hay que ganarle uno. Ellos la dan hasta en 12 pesos y eso es porque no cumplen con sus obligaciones como comerciantes".