León, Guanajuato.- Víctor Moreno dejó su empleo en León para ir por una oportunidad en Estados Unidos y poder dar una mejor vida a su esposa e hija, pero al pasar por el desierto un golpe de calor acabó con él; después de dos semanas su familia apenas pudo darle sepultura, tuvieron que endeudarse para poder repatriarlo.

Aunque los familiares del joven leonés tuvieron contacto con autoridades migratorias mexicanas, tenían que esperar hasta dos meses para traer su cuerpo.

Víctor Moreno salió el domingo 30 de mayo de su casa en la colonia Morelos, “los cuñados lo invitaron, porque el patrón de ellos les dijo que podían invitar a alguien y entonces invitaron a mi hijo y a un primo de ellos”, narró Manuel, padre de Víctor.

Víctor Moreno deja a su familia para buscar sueño americano

El joven que trabajaba en una empresa de paquetería decidió ir a buscar el “sueño americano”, dejó a sus padres, hermanos y a su esposa así como su pequeña de 6 años, pero llevaba consigo la esperanza de darles una mejor vida.

Llegaron a Mexicali al día siguiente y el martes 1 de junio pasaron la frontera a través del desierto de Arizona, “los pasaron a las 7 de la mañana, y habían quedado de pasar por ellos, pero no pasaron, el coyote no cumplió que porque se había enfermado su esposa”.

Se hizo más tarde y no pasaban por ellos, empezó a aumentar la temperatura y mi hijo se empezó a sentirse mal”.

Familia de Víctor Moreno recibe la noticia por teléfono

El acompañante de Víctor Moreno buscó ayuda a la orilla de una carretera cercana, pero no tuvo respuesta, entre las cosas de Víctor encontró un teléfono celular, por llamar al 911, pero cuando le contestaron justo pasó una patrulla de migración.

Los oficiales trataron de reanimarlo usando agua, pero no respondía, se lo llevaron a hospitalizar en un helicóptero, pero no pudieron salvar su vida.

El acompañante de Víctor llamó a su familia para darle la noticia, la impotencia fue inmediata con mil 800 kilómetros de separación entre el lugar donde murió y ellos.

Viven calvario de dos meses para tener el cuerpo de Víctor Moreno

Su familia pudo contactar al consulado mexicano y la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero tardarían dos meses en tener el cuerpo de Víctor, también hubo contacto con la Secretaría del Migrante de Guanajuato.

“Pero ya cuando me contactó la Secretaría de aquí del Estado me dijeron que me podían ayudar a buscar alguna funeraria que me cobrara menos, pero ya casi que había pagado lo de una funeraria de allá que lo llevaría a Mexicali, y quien sabe cuanto más se iban a tardar”, narró Manuel.

Tan sólo para llevar el cuerpo de Víctor a Mexicali su familia gastó 2 mil 800 dólares, es decir casi 56 mil pesos, a eso se sumaron los gastos de traslado y sepultura, su familia aún no tiene certeza de cómo van a solventar los gastos, pero todo fue para poder despedirse de Víctor, quien finalmente ya está en León.

