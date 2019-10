Llama Obispo a celebrar fiestas con fe y no quedarse solo en el folclore

Celaya, Gto.- Vivir estas celebraciones con fe, fue el exhorto del Obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, a toda la ciudadanía con respecto a las celebraciones del Día de Muertos.

(Los muertos) siempre estarán en el corazón de sus familiares, en sus oraciones y sin duda intercederán por sus familias, de alguna manera, esa es su presencia, no es que vengan caminando y ese día se salgan, eso es pasar una noche sabrosa velando”, agregó Castillo Plascencia.

Tomó como ejemplo los alfeñiques, que antes eran solo de calaverita y ahora te hacen cualquier forma, es folclore y no está mal, pero se debe saber diferenciar.

No debemos confundir a las personas que no entienden , saber cuál es lo esencial de la fiesta de Todos los Santos y Files Difuntos porque es una fiesta en común, incluso así nació el halloween, fiesta de los santos y terminó con ser de los brujos y deslindarse de la fe cristiana, en principio era así, y ahora hay misas negras, brujos y hacen cosas enserio, no se queda en folclore, y debemos poner a Dios a la par de nosotros”, explicó el Obispo.