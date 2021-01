Llegada de Biden brinda esperanza a comunidad migrante

Estados Unidos.- La dignificación de la comunidad migrante y la regularización de millones de migrantes son las principales esperanzas de guanajuatenses radicados en Estados Unidos con la llegada de Joe Biden a la presidencia del país vecino.

"¿Qué esperamos de la nueva administración? Esperamos esa apertura, ese reconocimiento y la regularización de millones de migrantes, no solamente mexicanos, sino de otras naciones que tienen una aportación importante a este país. Estamos seguros de que existirán mejores condiciones, mejor trato y la dignificación de una comunidad tan importante como lo es la migrante para esta nación, esperamos una reforma migratoria integral para la regularización de millones de migrantes", compartió Omar Silva Aguilar.

El activista en favor de los migrantes y residente en California dijo creer que hoy Estados Unidos tiene a un presidente que va a dignificar la comunidad migrante y que no va a permitir más persecuciones.

En cuanto a Guanajuato, con una reforma migratoria se estarían regularizando más de un millón de guanajuatenses, ese sería un gran paso para ya no estar en la sombra", apuntó.

"Estamos tan tan esperanzados toda la comunidad de que por primera vez y que por fin nos vayan a escuchar porque tenemos años esperando ya ni siquiera una reforma si no un permiso, algo que haga que salgamos de la sombra tantos millones de personas", expresó Isaret Chávez Carrión, conocida como “La Paisanita”.

La mujer originaria de León y que actualmente vive en Florida desde hace 9 años, confesó que son muchas las familias, sobre todo campesinas, las que avivaron la esperanza de que la nueva administración atienda sus peticiones.

Porque todos queremos una vida mejor es lo único que necesitamos y tenemos la esperanza de que el nuevo presidente Joe Biden por fin vaya a hacer algún cambio de migración. Tengo 24 años viviendo en Estados Unidos, tengo dos hijas que son ciudadanas americanas y tengo un esposo americano pero yo sigo trabajando por la comunidad agrícola que es la que más necesita de nosotros", platicó.

“La Paisanita” compartió que aunque está lejos de León no está ausente, pues desde hace varios años creó el Colectivo Árbol para enviar donaciones de despensa y otro tipo de apoyos a sus paisanos en comunidades de León.

Las promesas de Biden a los migrantes

Una reforma migratoria y brindar protección a los hijos de migrantes a través del programa DACA son las promesas más fuertes para la comunidad hispana que hizo Joe Biden en su campaña.

Y creo que todos estamos en espera de que sí las cumpla", dijo Indira Jeffrey, oriunda de Guanajuato capital y habitante de Phoenix, Arizona desde hace 16 años.

La guanajuatense señaló que son necesarios estos cambios a favor de la comunidad migrante, sobre todo en estos momentos de pandemia debido a que muchas personas que se quedaron sin empleo no pueden acceder a los apoyos que otorgó el gobierno por falta de documentos.

"Ha habido muchos apoyos para los dueños de pequeños negocios pero no es suficiente porque hay mucha gente que no tienen papeles y no califican para el seguro social y como consecuencia no pueden acceder a estos apoyos. Creo que todos estamos en espera de que sí cumpla sus promesas, solamente que sabemos que él (Joe Biden) puede prometer pero si en el Senado no las aceptan pues no van a poder realizarse", lamentó.

MCMH