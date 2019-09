López Obrador no ha combatido los 4 cánceres de México.- Romero Hicks

Irapuato.- Los 4 cánceres de México son la quiebra de los valores, la pobreza, la violencia e inseguridad y la corrupción e impunidad, problemas que no han sido afrontados con responsabilidad por parte del Presidente de la República, señaló Juan Carlos Romero Hicks, diputado Federal del PAN.

Ante socios e invitados en la sesión de Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia (EVMAC), el legislador panista hizo un recuento de la elección en la que resultó ganador López Obrador, a quien definió como el líder de una secta, dueño de una campaña electoral que nunca termina y hasta hace poco, dueño de una franquicia que se vendió como partido político.

Un modelo de desarrollo que no crea más riqueza y la distribuye mejor, la inseguridad y la corrupción nos están matando y esto va más allá de temas de partido o ideología”

Romero Hicks consideró se avecina una crisis de Estado, por lo que sociedad y gobierno deben trabajar unidos para encontrar una solución.

Enfatizó que López Obrador se mueve entre la ocurrencia y el mesianismo, echando culpas al pasado y tratando de destruir los contrapesos; incluso indicó que pareciera que sólo existe lo que está en su cabeza.

Tras externar varios reclamos ante el mandatario federal, el legislador panista destacó que la solución a la problemática y la crisis que atraviesa el país, es que existan más agendas ciudadanas, pidiendo la participación activa de los empresarios presentes en la sesión.

Cuestiona reclamos de legislador

En la sesión de Evmac, el empresario Jorge Manzano reprochó que los políticos de oposición se estén quejando del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que no hayan hecho lo suficiente para componer el país.

Por qué cuando gobernó el PAN no compuso México, por qué cuando gobierna PRI no componen México, ahorita esto es un experimento, estoy totalmente de acuerdo, no sabemos qué va a pasar definitivamente (...) le pido de favor a las autoridades que verdaderamente nos apoyen”