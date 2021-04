Ahora en León: Queman vivo Huitzilli, un cachorro callejero en Medina

León, Guanajuato.- Huitzilli se llamaba el cachorrito que presuntamente fue quemado vivo por un grupo de desconocidos en un terreno baldío ubicado en la colonia Medina, en León, en un caso extremo de maltrato animal.

A través de redes sociales, la rescatista independiente Alma Arellano, se enteró sobre este caso de crueldad animal, (uno de tantos los que se perpetran en León).

“Ayer por la tarde me di cuenta en Facebook de lo que le hicieron a este criaturita y de contacto en contacto me fueron llevando hasta el lugar donde tenían a Huitzilli, lo recogí y me lo llevé a una veterinaria para intentar salvarlo pero ya no se pudo, estaban muy graves las quemaduras”, lamentó la rescatista.

Entre llanto y hartazgo, la rescatista contó que el perrito duró con vida solo 13 horas después del acto violento de maltrato animal.

El veterinario me avisó hoy por la mañana que ya no lo pudieron estabilizar, hoy mismo lo recojo para enterrarlo”.

Según versiones de vecinos, los presuntos responsables son un grupo de menores de edad, refirió Alma.

Exige un alto a tanta crueldad

“No puede ser posible que esto siga pasando en León y en todas partes, tengo tantas experiencias iguales o peores a esta, pero esto ya es el colmo, es una barbaridad, deben detener a tantos desalmados, no hay autoridad ni ley que proteja a los animales, ellos son los más indefensos”, lamentó.

Alma señaló lo preocupante que es si se comprueba que los responsables de este brutal acto de maltrato animal fueron menores de edad.

Si es que fueron niños, ¿qué es lo que está pasando? Son los futuros psicópatas y asesinos que andarán en las calles”.

Se convence que lo que le hicieron a Huitzilli es un mensaje para todos

Yo le puse el nombre una vez que murió, el perrito es un mensajero como el colibrí, su caso debe ser un mensaje para frenar todo el maltrato animal”.

