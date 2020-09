Marchan contra relleno sanitario en Irapuato

Irapuato.- Con una marcha desde la comunidad de Aldama hasta el parque industrial Castro del Río, habitantes de la localidad y de pueblos vecinos se manifestaron para exigir que no se permita la construcción de un relleno sanitario privado, a poco más de 2 kilómetros de la zona habitacional.

Tras sostener una reunión con autoridades municipales el pasado viernes y no obtener la información que buscaban, los habitantes decidieron salir a mostrar su inconformidad con el proyecto que, ellos aseguraron, pertenece a la empresa PASA.

Previo a la caminata por la carretera se reunieron en el campo de fútbol de la comunidad, en donde expusieron que este proyecto privado no está bien elaborado y que será dañino para los habitantes.

Juan, uno de los habitantes de la comunidad, destacó que la zona donde se quiere instalar el relleno sanitario cuenta con árboles, vegetación y ríos sin contaminación, que quedarían destruidos.

Además del daño a la salud, dijo que habrá invasión de una de las calles principales de Aldama, que conduce también a otras comunidades y que cuenta con una escuela que también se vería afectada.

Por su parte, Virginia Olmos, otra de las habitantes, pidió a sus vecinos no tener miedo, pues aseguró que muchos no quisieron participar porque “alguien” les dijo que si se manifestaban, les quitarían los apoyos federales, lo que es falso, y consideró que es una forma de crear paranoia.

Los habitantes caminaron desde el campo de fútbol hasta la carretera federal, en donde ocuparon dos de los tres carriles de circulación y con consignas y pancartas mostraron su molestia con este proyecto a todo aquel que pasó por el lugar.

Durante su marcha, elementos de Policía Municipal y Guardia Nacional se mantuvieron en la carretera a fin de evitar accidentes, ya que esta es una de las carreteras más transitadas.

A la inconformidad se sumaron integrantes del grupo ecologista Planeta 4, cuya presidenta, Leticia Ochoa, destacó que no permitirán la construcción de este relleno sanitario, que acabará con los recursos naturales de la zona.

Refirió que están dispuestos a dar acompañamiento a los habitantes, tanto en el proceso para no permitir la instalación del relleno, como para dar cursos de cuidado del medio ambiente.

No al relleno sanitario, lo van a conseguir, lo vamos a conseguir (...), van a resolver el problema, no les van a poner el relleno, si trabajamos todos juntos, viva Aldama, adiós basura, no al relleno”, puntualizó.