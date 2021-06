Desde hace 15 años, colectivos LGBT+ marchan en León por el derecho a amar

León, Guanajuato.- Hace 15 años la comunidad LGBT+ salió por primera vez a marchar por las calles de León con pelucas largas, banderas arcoiris y tacones a las calles para visibilizar la lucha por sus derechos y la diversidad sexual en la ciudad.

Este sábado 26 de junio se repetirá la marcha pero con un enfoque más político y artístico, ya que aunque ya hay una mayor aceptación por parte de los leoneses, la comunidad resiste, existe y se involucra, pues aún hay mucho porque luchar.

Si no hubieran existido las otras manifestaciones no podríamos hacer lo que actualmente, pero en los últimos años se desvirtuó. Seguirá siendo una marcha de amor y color, pero no tanto como una fiesta”, explicó Gersam Andrade, uno de los organizadores de este año.