Ni la seguridad evita robos en San Antonio Ayala, en Irapuato

Irapuato.- A pesar de ser un fraccionamiento que cuenta con cámaras de vigilancia; control de acceso; ocho vigilantes en cada turno: matutino, vespertino y nocturno; además de una cerca electrificada y una barda perímetral de al menos tres metros de altura, San Antonio de Ayala se suma a la larga lista de residenciales que son víctimas de inseguridad en Irapuato.

Mario Villa, colono del lugar, señaló en rueda de prensa que a pesar de las cuotas que pagan para mantener los servicios de seguridad funcionando estos son deficientes, debido a que la mesa directiva del fraccionamiento no está atendiendo las problemáticas ni administrando correctamente los recursos.

Explicó que el fin de semana del 9 al 10 de marzo, se presentaron varios robos a casa habitación, y aseguró que fueron al menos siete y no cuatro como se dio a conocer por parte de integrantes de la mesa directiva.

Dicen que todos los elementos de seguridad no fallan, que los 24 elementos de seguridad contratados en tres turnos están bien, pero no es normal que el pasado sábado, si no me equivoco, se reciban varios impactos; la mesa directiva dice que solo fueron cuatro pero nosotros hemos platicado con los vecinos y son siete”, señaló.