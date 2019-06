Niños no respetan reglamento del ZooLeón y ponen en peligro a animales

León.- El Zoológico de León implementará nuevas estrategias de protección para las especies que tienen, ya que reportaron en los últimos meses han tenido problemas con los niños que no respetan el reglamento interno.

El director administrativo, Carlos Rafael Falcón, informó que ya tienen detectadas a las personas que sólo entran a dañar las instalaciones: un grupo de niños de las colonias aledañas al lugar.

Luego de la muerte del pingüino de Humboldt en noviembre del año pasado, el personal del lugar intensificó las acciones en implementar medidas de seguridad para evitar que los visitantes arrojen objetos a los sitios de los animales , fue precisamente por ingerir un objeto que un visitante arrojó que murió el pingüino.

Tratamos de que la situación se prevenga mediante la vigilancia, con el voceo dentro de las instalaciones cada 30 minutos les pedimos que no maltraten, que no les den alimento, que no se brinquen áreas, para evitar circunstancias que pudieran afectar o poner en riesgo al visitante”, comentó Carlos Rafael.