No les sorprendió que regidor Francisco Herrera cambiara de partido

Irapuato.- La decisión de salir de la fracción de Morena para unirse a la fracción del PAN en el Ayuntamiento de Irapuato, tomada este lunes por el regidor Francisco Herrera Murillo, no fue sorpresiva para sus ex compañeros, quienes aseguraron no afectará su trabajo en el cabildo.

Este lunes 19 de octubre, Herrera Murillo comunicó su decisión de dejar la fracción en la que participó dentro del Ayuntamiento por dos años, señalando que no había encontrado apoyo de Morena.

El regidor de Morena, Eduardo Ramírez Vergara, indicó que aunque no sabían que tomaría esta decisión, si era una situación que ya esperaban, e indicó que su salida les da “alivio”.

La apertura siempre existió pero él tenía otros intereses, desconozco cuales sean y pues ya se fue, ya es problema de ellos (PAN), nosotros seguiremos igual, la regidora Daniela y yo hemos estado representando a la Cuarta Transformación aquí en Irapuato y seguiremos trabajando, no dependemos de una sola persona”, indicó.

Además, dijo que personalmente ha sentido el acompañamiento de las autoridades estatales y nacionales de su partido.

Por su parte, la regidora de Morena, Daniela Rivera Aguilar, coincidió en que la decisión de Herrera Murillo ya era esperada, pues desde hace tiempo se dieron cuenta que apoyaba más las decisiones tomadas por el PAN que la postura de su partido.

Indicó que desde que iniciaron su cargo como regidores, buscaron que la postura de la fracción fuera acorde a la visión de su partido, sin embargo, nunca encontraron su apoyo.

Ya lo esperábamos, no es algo que nos sorprenda y realmente no va a perjudicar (...) hemos estado cerca de nuestro partido, a mi me han apoyado, me han asesorado”, enfatizó.

Agregó que Herrera Murillo llegó a Morena de otro partido político y nunca estuvo afiliado, además de indicar que este cambio podría ser una estrategia sucia de parte de la fracción del PAN.

Toma su salida como una traición

Otra de las ediles que decidió sumarse a la fracción del PAN en el Ayuntamiento de Irapuato fue Dulce Gallardo Rangel, quien llegó a su cargo como independiente, de la mano del proyecto del ex candidato a la Presidencia Municipal, Ricardo Castro Torres.

El ex candidato dijo que la decisión de Gallardo Rangel fue una traición para todos los irapuatenses que trabajaron en conseguir que por primera vez en la historia de Irapuato se diera apertura a una regidora independiente, por lo que incluso solicitó su renuncia al cargo.

Estamos indignados, creo que es una falta de respeto a las personas que trabajaron por ese proyecto, ella no llegó sola ahí, el trabajo que realizó el equipo que estuvo recorriendo las ciudad y las comunidades conmigo, yo creo que por eso estamos diciendo que fue una traición todo esto”, enfatizó.

Castro Torres consideró que Dulce Gallardo tomó una mala decisión al dejar su oportunidad histórica de ser la primera regidora Independiente en Irapuato.

Salió por la puerta de atrás, lo que no entiende es que este proyecto no es de Dulce Gallardo ni de ningún partido, es más grande que eso, tampoco es de Richo Castro, es de los ciudadanos, que a ellos nos debemos”, puntualizó.

