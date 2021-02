León, Guanajuato.- Tras la detección de una nueva variante de COVID-19 en San Luis Potosí, estado que colinda con Guanajuato, las autoridades estatales de salud reforzarán la vigilancia epidemiológica.

Así lo declaró este jueves, el secretario de salud, Daniel Díaz Martínez, en entrevista para TV4, quien reconoció que Guanajuato no está exento de que la variante del coronavirus pueda tener presencia en cualquier momento.

Subrayó que en el estado se mantiene la vigilancia epidemiológica de las muestras de COVID-19, pues particularmente se estudian en el Laboratorio Estatal de Salud Pública las muestras de los pacientes que viajaron a otro estado o país.

Hasta este momento esa vigilancia epidemiológica no revela que tengamos una cepa diferente, es muy difícil decir que no va a estar esa cepa en Guanajuato puede ser que esté en cualquier momento o que ya pudiera estar entre nosotros y vamos a seguir buscando casos haciendo la vigilancia epidemiológica.

No estamos exentos, esta variante de Reino Unido o la de Brasil puede estar presente en cualquier momento", recalcó.