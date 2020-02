OCL reitera su intención de exigir respuestas

León, Guanajuato.- Luego de la negativa a rendir informes semanales en cuanto a la situación de seguridad en la entidad, por parte del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el alcalde Héctor López Santillana, el Observatorio Ciudadano de León (OCL), quien hiciera la petición, reiteró su intención de exigir respuestas.

Aunque la presidenta de esta asociación, Rocío Naveja Oliva, no se ha pronunciado directamente, a través de la cuenta de Twitter del OCL, se señaló que estarán siempre abiertos al diálogo objetivo, crítico e informado, pero que jamás serán aceptados insultos o descalificaciones.

Lo anterior debido a que tanto el Gobernador como el Alcalde, desdeñaron la petición calificándola de ocurrencia y señalando que los datos que evidencian no son totalmente confiables.

En el Observatorio Ciudadano de León, tenemos como misión: observar, investigar analizar, medir, evaluar y difundir el desempeño de la sociedad y gobierno, para generar acciones que mejoren la calidad de vida de las y los leoneses. Con la convicción de ser congruentes con nuestros valores institucionales promovemos el respeto”, cita una parte del comunicado.

Además subrayan que los ciudadanos tienen el derecho a vivir con tranquilidad y aún más a exigir a quienes asumir el compromiso de resolver el grave problema de inseguridad.

Delegado ofrece apoyo

Sobre la petición del OCL hacia el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respecto a abrir un espacio semanal en las conferencias matutinas para abordar la problemática, el delegado de Programas Integrales de Desarrollo Social del Gobierno Federal, Mauricio Hernández Núñez, señaló que deben hacerla de manera formal.

“Pienso que si lo formalizarán, si lo hicieran llegar al área respectiva de Presidencia de la República, el Presidente podría valorarlo, hay plena disposición de informar, no creo que no fuera receptivo de esta petición, nada más no puede el Presidente referirse de manera exclusiva a una entidad federativa en particular, pero puede abordar el tema en el contexto nacional”, explicó.

Sin embargo también se dijo abierto a colaborar con este organismo e incluso anunció que pronto tendrá una reunión con ellos.

“Ya establecimos comunicación con la presidenta, de nuestra parte hay clara disposición para platicar, lo único es que mi delegación no forma parte de las áreas que están encargadas de la operación, de la estrategia en materia de seguridad, eso se lo expondremos de manera amplia, detallada y respetuosa, si ellos consideran que aún y con ello es importante nuestra participación, con mucho gusto, porque parte de las funciones del área a mi cargo es la atención ciudadana”, concluyó.

