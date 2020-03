Obispo de Celaya exige a regidores de Morena precisar bien sus quejas

Celaya, Guanajuato. - El obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, expresó que sigue en espera de que los regidores de Morena le detallen sobre quiénes y cuándo se realizaron misas ante la crisis del coronavirus (Covid-19) lo que representaría un desacato a sus lineamientos.

La Diócesis de Celaya recibió un documento firmado por regidores de Morena, en donde se informa que continúan realizándose eventos religiosos principalmente en comunidades.

El documento es firmado por los regidores de Morena, Barbara Varela y José Luis Álvarez. Por lo que el Obispo respondió que se debe decir quién lo hizo y cuándo se hizo.

Es un documento que no me cayó nada bien, porque nunca se acusa de una manera anónima, debieron haber dicho en qué lugar, qué sacerdote, yo no puedo estar llevando todo esto, no sé si lo hicieron en nombre de todo el Ayuntamiento, si saben de alguien, que me lo digan personalmente, pero no de forma anónima”, refirió el Obispo de Celaya.