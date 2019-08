Olvidan alumnos depositar garantía y pagarán tarifa vigente... hasta que depositen

León.- La suspensión del cobro de la nueva tarifa de transporte público que se otorgó a dos estudiantes quedó sin efecto porque no depositaron la garantía de 720 pesos que les requirió la autoridad judicial.

El beneficio estaba sujeto a que hicieran el depósito y no se hizo, por lo que seguirán pagando la tarifa vigente y no la anterior, mientras que se resuelve el juicio de amparo que tramitaron en definitiva.

Así lo comunicó la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de León luego de informarse que a dos alumnos de la Preparatoria Oficial de León les concedieron una suspensión para que no les apliquen los incrementos en las tarifas de transporte público aprobados el pasado 11 de julio.

El acuerdo

El 12 de agosto el secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Guanajuato, Bernardo Pérez Martínez, emitió el siguiente acuerdo que se notificó a las partes: “Se declara que a partir de este momento deja de surtir efectos la suspensión definitiva concedida en la resolución”.

La garantía es para proteger a la otra parte (concesionarios) en caso de que el quejoso no gane el juicio.

Los particulares (estudiantes) iniciaron un juicio de amparo contra el ajuste tarifario del transporte público.

Nuevas tarifas

El Juez determinó otorgar una suspensión el acto que posiblemente viola sus derechos -cuya vigencia es hasta que se falle de manera definitiva sobre el asunto, situación que aún no ocurre-.

El abogado de los jóvenes, Carlos Alberto Méndez López, argumentó que el mismo día 12 se hizo el depósito de esa garantía y esperan les notifiquen hoy que la suspensión concedida tiene plena vigencia.

“Desde el 31 de julio la suspensión (para no aplicar las nuevas tarifas) comenzó a surtir efectos, si pasados cinco días no se cubre la garantía la suspensión dejará de tener efecto, pero si lo depositas surte efecto (otra vez) porque está concedida y eso sólo se acaba de dos maneras: con el recurso de revisión que metió el Municipio, si es que lo gana; o dos, que no nos concedan el amparo”, concluyó.