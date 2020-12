Para Juan Camacho no hay limitaciones y festejó 'la octava' en su silla de ruedas

León, Guanajuato.- En la colonia la Brisa se puso intenso el festejo del triunfo de la Fiera, y en redes sociales ha circulado un video de un señor que celebra en su silla de ruedas.

Se trata de Juan Camacho, muy apreciado en su colonia por su gran sentido del humor y además es apasionado del Club León.

En la noche del triunfo festejó dando vueltas en su silla.

Me salí a ver el partido con un vecino que sacó una pantalla y ya cuando ganó pues me puse a girar en mi silla y me llegó un refuerzo”, platicó don Juan.

Su refuerzo fue otro vecino, quien lo empujó a toda velocidad por el bulevar Vicente Valtierra.

De tan rápido Juan fue a parar al suelo, pero no se molestó.

Yo no me agüito porque andábamos festejando con mucha alegría , estábamos recibiendo esa victoria. Además yo metí el pie y me caí de la silla. No me enojé con ellos porque el que me empujó lo conozco desde niño y a Pao que me grabó también”, comentó don Juan.