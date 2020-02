Paro nacional de mujeres, #UnDíaSinNosotras, causa furor

Guanajuato.- El rotundo apoyo al paro nacional #UnDíaSinNosotras conmovió ayer a México.

Mientras mujeres de todo el País manifestaban a través de medios y redes sociales su apoyo a la iniciativa, convocada para el lunes 9 de marzo, autoridades y empresarios anunciaron su respaldo.

El Gobierno del Estado, los municipios de León, Irapuato, Guanajuato, Purísima y el Congreso del Estado, informaron que las mujeres que protesten ausentándose de sus labores serán respetadas.

“Entendemos el sentido, escuchamos su voz y porque #GTO trabaja porque sean #TodosLosDíasConEllas, he instruido a mi #gabinete apoyarlas si deciden no presentarse a laborar”, anunció el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a través de sus redes.

Irapuato fue el único municipio que apoyó la movilización en una reunión de Ayuntamiento, en votación unánime.

La propuesta fue de la regidora por el PRI, Karen Guerra.

Como autoridades hoy tenemos que entender que las mujeres aportamos en todos los ámbitos de la sociedad (...) hoy no podemos ser ajenos al tema”, señaló Guerra.

Por sus redes, alcaldes de Léon, Guanajuato y Purísima del Rincón expresaron apoyo.

Las dos alcaldesas del Corredor Industrial, Elvira Paniagua de Celaya y Beatriz Hernández, de Salamanca, no se manifestaron sobre el tema.

Dirigentes empresariales señalaron que el impacto económico será importante, pero el reclamo lo justifica.

Es un beneficio que al final va a ser para todos nosotros, una mujer segura que se sienta libre de caminar por la calle y salir sin ningún miedo, eso al final va a beneficiar la economía”, señaló el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Franco Padilla.

Rechaza Morena

El diputado de Morena Raúl Márquez Albo estuvo en contra de la decisión del Congreso de permitir que diputadas y trabajadoras no acudan el 9 de marzo a cumplir con sus labores.

“Como Morena estamos de acuerdo en que nunca vamos a avalar ninguna situación de violencia contra la mujer, pero de ahí a validar el paro de labores, eso es en lo que no estuvimos de acuerdo. Pero también si algún compañero quería participar, nosotros no íbamos a tomar ningún tipo de represalias”, dijo a AM.

Márquez Albo explicó:

“No estamos de acuerdo en el asunto del paro por las repercusiones de tipo económico y otro tipo de repercusiones que implica”.