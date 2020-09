Percepción de seguridad se perdió por violencia: empresarios de Celaya

Celaya.- Los empresarios de Celaya consideran que el gobierno tiene que dar una mejor estrategia en tema de seguridad, para lograr una percepción de seguridad.

Después de los hechos violentos ocurridos en el estado, los empresarios también vieron como negativa la situación y la percepción de seguridad que se tenía, se perdió con lo sucedido.

Jorge Rincón, del Círculo de Empresarios de Celaya, comentó que lo que se vio de avance en seguridad, con los hechos que han ocurrido, se retrocedió, y esto opacó los resultados.

“Lo que hoy día tenemos, se vuelve a decir, el desencanto de pensar que íbamos mejorando y regresar a la conciencia que estamos igual que antes, y lo lamentable de esto es que las medallas que se pudiera haber colgado el Gobierno, por las detenciones, los logros obtenidos se desvanecen ante este tipo de acciones, pensando en la conveniencia del gobierno y en la imagen de buscar y garantizar el seguir gobernando, pues está quedando en un punto que se ve muy mal, hablo de los tres niveles del gobierno, hoy en día podemos observar la presencia de la Guardia Nacional, Fuerza de Seguridad Pública y Policía Municipal, pero esto no ha sido un atenuante hoy día, nuevamente la petición o el requerimiento es un planteamiento de una estrategia, para dar una atención rápida, personalizada, y más efectiva”, comentó.

El empresario expresó que más que una respuesta contundente, se necesita una estrategia que sea efectiva.

No solo en estos hechos, hemos visto que, en la mayoría de los casos, da la percepción de verse rebasado las fuerzas de seguridad pública, y es la ciudadanía que piensan que no pueden atender esto, y la ciudad tiene una percepción en la evaluación de sus resultados, de acuerdo a la opinión de forma individual y colectiva”

Por su parte, Jesús Torres, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que el gobierno conoce lo que tiene que hacer y tener a los ciudadanos seguros.

“Con respecto al tema, creo que lo que se tiene que hacer, no sé si sea una respuesta más contundente, es algo que ellos deben saber, tienen que responder y conocer sus estrategias, no creo que seamos los indicados para decir si es contundente o no, lo que sí creo es que tenemos que encontrar un mecanismo que nos dé seguridad, que nos hagan sentir bien, y que la autoridad está tomando su responsabilidad, que es trabajar, de qué manera, no lo podemos opinar, ellos hacen su estrategia de trabajo, a nosotros nos tienen que ver que están coordinados, que están trabajando y que existen resultados, nada más, de ahí adelante es que se hagan sentir que se haga lo que corresponde de su parte”, comentó.

Dijo que a pesar de sí haber una respuesta, no es de impacto y expresó que se debe saber manejar todos los aspectos.

Sabemos que hay algunas detenciones, en algunos rubros, hay respuesta, pero creo que no se alcanza a permear con todos, lo que hay es recuperación de vehículos, y algunas gentes que están actuando mal es detenida, eso sí existe, pero los sucesos grandes, que hacen que la gente se sienta mal, se necesita hace mayor respuesta, mayor inteligencia y mayor trabajo”

La empresaria, Velia Hontario, expresó que se ve el trabajo, pero que los delincuentes también siguen avanzando en estrategias, expresó que se debe seguir trabajando y no sólo pensar en que ya se detuvo a alguien para terminar con el problema de seguridad.

“Pues creo que la policía está haciendo su trabajo y de alguna manera los delincuentes están dando coletazos, nunca he creído que el daño infringido a mi país, a mi estado, a mi ciudad se vaya a solucionar con la detención de una persona; necesitamos ser fuertes y denunciar para sumarnos a la fuerza policíaca; solo presionado con las denuncias obtendremos respuestas. Como ciudadana me gustaría que se estableciera un plan de contingencia para resguardarnos en lo que sea posible”, concretó.