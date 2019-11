Piden aclarar cifra de secuestros; Federación registra 30 casos y Estado, solo 8

León.- La organización civil Causa en Común solicitó al fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre que aclare la diferencia en las cifras de víctimas de secuestro registradas en la entidad en lo que va de año.

Hubo un detalle con las cifras de los secuestros, es una cifra muy difícil de medir porque a veces las personas no denuncian porque temen que les hagan daño a los familiares que han sido secuestrados. Y la otra es que a veces no se registran correctamente ya sea porque las autoridades los confunden con otros delitos o porque no desean registrarlos”, comentó Belén Barrera González investigadora y colaboradora de Causa en Común.