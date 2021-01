Piden auxilio dueños de hoteles y restaurantes; están a punto de quebrar

León, Guanajuato.- En un llamado de auxilio, empresarios guanajuatenses pidieron apoyo del Estado para evitar más cierres de negocios, pues la pandemia del COVID-19 ha dejado pérdidas millonarias en el sector turístico, desplomándose hasta en un 60% de actividades.

Tras la misiva de auxilio enviada por empresarios del sector turismo al Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, los representantes de diferentes cámaras aseguraron que las autoridades estatales recibieron con apertura sus peticiones.

Cabe recordar que tan solo en León cerraron sus puertas ocho hoteles debido a los estragos del COVID-19; de estos espacios, tres lo hicieron de forma definitiva, cuatro están de forma indefinida y uno más se reinventó, así lo detalló recientemente Rocha Moreno.

También, Helen Anaya Sanromán, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), indicó que su preocupación más grande es que no se vuelvan a suspender las operaciones en comercios, además de poder ampliar el horario para la venta de bebidas alcohólicas.

No tiene caso que nos permitan estar abiertos hasta las 12 de la noche, si a las 8 ya no nos permiten vender alcohol, eso no costea para nadie que se dedique al rubro”.