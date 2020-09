Piden denunciar para mejorar la seguridad y que no se pierdan negocios

Celaya.- Empresarios y políticos de Celaya coincidieron en que se debe denunciar y que los tres niveles de gobierno se sigan coordinando para mejorar la seguridad en Celaya.

Jorge Rincón Maldonado, presidente del Círculo de Empresarios de Celaya, expresó que es una situación lamentable, y ver que algo que se podría erradicar, hoy sigue siendo tema en la ciudad.

Es lamentable ver negocios de tradición, negocios locales, principales, que es lo que más duele que son de celayenses, que se vengan abajo, ya sea de una agresión o el miedo de ser agredidos; es un tema en el que la autoridad debe hacer énfasis; no se entiende la disminución de los recursos, no se ve la lógica de esto, es lamentable y descorazonante lo que vivimos, es la percepción aquí en el círculo, cuando pensamos que íbamos mejorando pues no, vamos cuesta arriba”

Dijo que no se debe bajar la guardia y usar el derecho que se tiene de denunciar, pero que las autoridades deben trabajar en generar confianza para que la gente denuncie.

Por su parte, la empresaria Velia Hontoria, expresó que es un sentir de tristeza que sigan pasando este tipo de situaciones, e invitó a denunciar.

Me da mucha tristeza que esto siga ocurriendo, quiero hacer un llamado a los que seguimos aquí, tenemos que denunciar, tenemos que sumarnos a todas estas tragedias que están ocurriendo a los demás, la tragedia de un ciudadano celayense, guanajuatense, hacer la propia, ir a denunciar y aquel que está denunciando, haga pública esa denuncia para que nosotros también podamos darle seguimiento, así como hacemos virales cosas que no nos constan, ahora estás denuncias debemos hacerlas virales, de forma que las autoridades no tengan salida y den respuesta, confío mucho en Miguel Ángel Simental, en su conocimiento y en lo que hace, pero si no nos tiene unidos, él solo no va poder; vamos a unirnos, sé que nos puede dar miedo y decir con el papel en la mano yo puse esta denuncia y con el seguimiento, sería una postura diferente, es algo que no hemos hecho”, dijo.

Expresó que se debe hacer valer el derecho como ciudadanos, denunciar y hacer pública la denuncia.

La solución es agarrar al miedo e ir a poner nuestra denuncia formal, poner el ejemplo, vamos a denunciar formalmente y después de eso hagámosla viral, o vamos a seguir tristes o ¿a quién le vamos a echar la culpa ahora?”, dijo la empresaria.

Jesús Torres, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, expresó que se deben sólo pedir resultados, y esperar a que haya una coordinación de los tres niveles de gobierno.

Nosotros estamos sorprendidos por el tema, sabíamos que sería complicado, que (la violencia) no se iba acabar de un día para otro, pero esperamos la respuesta de las autoridades, de la coordinación como hemos solicitado de todos los niveles de gobierno y que trabajen desde sus áreas de competencia. Solicitamos que nos den tranquilidad, que los logros que se dieron que se sigan trabajando, esto no es de la noche a la mañana; esperamos la coordinación de resultados, no podemos decir qué deben hacer, nosotros lo que tenemos que hacer es solicitar resultados y esperamos que sea lo antes posible”, expresó.

‘Pacificación de Celaya no será inmediata’

Por su parte, regidores expusieron que se debe trabajar por la paz de Celaya, y seguir los caminos que ya han dado resultados.

Mauricio Hernández, regidor independiente de Celaya, expresó que la recuperación de la paz es lo primordial, y que se deben redoblar esfuerzos para seguir teniendo resultados positivos.

La recuperación de la paz será un proceso que implica profundizar en las estrategias de coordinación e inteligencia. No se puede tener una actitud triunfalista, por el contrario, se deben de redoblar esfuerzos”, comentó.

Bárbara Varela, regidora de Morena, comentó que regresar la tranquilidad a la ciudad no será fácil, pero que se debe seguir trabajando para eso.

El proceso de pacificación no es inmediato y los criminales no se quedarán con las manos cruzadas, seguirán reorganizándose y dando batalla por varias razones, una de ellas es que Guanajuato sigue siendo gobernado con políticas neoliberales que agigantan la brecha económica, reafirmando los cinturones de pobreza y estos a su vez no dejan de ser una gran cantera para las organizaciones delictivas”, dijo.

El regidor de Morena, José Luis Álvarez Alfaro, presidente de la Comisión de Seguridad en el ayuntamiento, señaló que la detención del ‘Marro’ fue importante, pero que esto no acabará con el problema.

Era obvio, hubo quien emitió mensajes triunfalistas asegurando que con la detención de este criminal se iba arreglar la situación; fue un golpe importante indudablemente, sin embargo era de esperarse que otros individuos buscarán apoderarse de las posiciones de poder para seguir realizando sus actividades ilícitas.

La clave estará en la coordinación de los tres niveles de gobierno para poder atender esta situación, tenemos a la gente, están los recursos, creo que solo debemos buscar que se estén coordinando los esfuerzo y con ellos buscar recuperar la tranquilidad de los celayenses”, concretó.

ccampos@am.com.mx