Por COVID y extorsión, en Celaya cierran empresas

Celaya.- Actualmente, Coparmex Celaya tiene 129 empresas afiliadas, sin embargo en el último año algunas han tenido que cerrar sus puertas como consecuencia de las extorsiones y la crisis económica por el COVID-19.

Así lo dio a conocer Mario Coello Muñoz de Cote, durante su nombramiento como nuevo presidente de Coparmex Celaya y el cambio de mesa directiva.

Ha habido empresas que han cerrado, no empresas grandes, no debería cerrarse ninguna empresa porque es una fuente de trabajo. Ha habido gente que ha salido huyendo de la ciudad por miedo a la extorsión o a las amenazas y eso no debemos permitir que continué.